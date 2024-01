a Taranto degli spagnoli

Domenica 21 ore 10.30 appuntamento con “La Taranto degli Spagnoli”. Durante la dominazione spagnola, avvenuta tra il ‘500 e il 700, numerose furono le opere pubbliche e religiose realizzate a Taranto, come il castello aragonese, il cappellone di San Cataldo o le fortificazioni sul Mar Grande. Fu in questo periodo che nacquero ad esempio i famosi Riti della Settimana Santa e molti termini ancora oggi usati nel dialetto tarantino. Attraverso la visita guidata ricostruiremo luoghi, fatti ed usanze della città di allora.

_________________________________________________

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: Piazza Castello c/o colonne doriche



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti