A Noci la rassegna "La Terra" con quattro pellicole girate in Puglia

Quattro film, quattro vicende differenti, quattro storie legate in maniera indissolubile alla nostra terra: al via domenica 10 aprile nel Comune di Noci la rassegna "La Terra" che proporrà nelle prossime settimane quattro pellicole girate in Puglia e che hanno la nostra regione come protagonista.



Il programma:

Domenica 10 aprile | Ore 19:30 | Cineclub Mu.Ra.

"La rivincita" di Leo Muscato



Domenica 24 aprile | Ore 19:30 | Cineclub Mu.Ra.

"Semina il vento" di Danilo Caputo



Domenica 8 maggio | Ore 19:30 | Cineclub Mu.Ra.

"Spaccapietre" di Gianluca e Massimiliano De Serio



Domenica 22 maggio | Ore 19:30 | Cineclub Mu.Ra.

"Il grande spirito" di Sergio Rubini



Ingresso gratuito