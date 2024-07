L’associazione “ Amici di Ciporrelli” organizza a Monopoli in contrada Ciporrelli “la 15 edizione La Vallata del folklore” nei giorni 17-18-19 Agosto con una splendida “SAGRA DELLA FRITELLA FARCITA” ricca di specialità nostrane e degustazione tipiche ricercate dalle nostre nonne. Tutto accompagnato da buon vino e birra.

Monopoli caratterizzata da 100 contrada. Tra cui c’è La contrada Ciporrelli caratterizzata dalla sua bellezza paesaggistica ricca di elementi fondamentali naturali come muretti a secco, passeggiata nei vigneti con colori meravigliosi unici. Cuore del nostro Festival di musica popolare -enogastronomico.



Da non perdere la serata del 17 agosto dalle ore 21.00 si esibiranno:

“I CIPURRID ” gruppo di musica popolare che presenta una vasta repertorio come le nostre pizziche e quadriglie, tammurriate.

Domenica 18 agosto “Terraross in concerto.



Lunedì 19 agosto Apre La Class live





ingresso libero



E tanti altri artisti di musica popolare nelle altre serate

NON PUOI Mancare !

Info:

Possibilità di Sosta area Camper



Per info: 328 95 40 202

Mail: prdilauro@gmail.com

Facebook : LA VALLATA DEL FOLKLORE



Ciporrelli indicazioni stradali :

MONOPOLI-ANTONELLI –S.P. CASTELLANA GROTTE KM 2

CASTELLANA GROTTE-S.P. SELVA DI FASANO KM 5



Contrada Ciporrelli, 70043 Monopoli BA, Italia