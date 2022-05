Escursione 'La via Nicolajana'

Escursione nella Lama San Giorgio, evento organizzato nell'ambito della "Settimana Laudato Si' 2022", per celebrare insieme il 7° anniversario dell'Enciclica di papa Francesco sulla cura della "casa comune", per ascoltare e rispondere insieme al grido del Creato, per sentirci, tutti insieme, totalmente immersi in una bellezza irripetibile da ammirare, conoscere, proteggere e custodire.