Laboratori artistici ed espressivi alla Casa di Pulcinella di Bari

Proseguono i laboratori artistici ed espressivi alla Casa di Pulcinella. Il teatro accoglie, nel pieno rispetto delle norme anti covid, i corsisti che dallo scorso ottobre stanno frequentando i laboratori i del Granteatrino.

L'attuale crisi pandemica ci ha spinti a riqualificare i corsi con ulteriori progetti e docenze. L’obiettivo dichiarato è continuare ad offrire,in condizioni di totale sicurezza, una formazione di qualità ai più piccoli, frequentatori assidui del nostro teatro.

Due i corsi previsti :

“Baracche e Burattini” per bambini dai 4 ai 6 anni ;

“La Bottega Teatrale” per bambini dai 6 ai 10 anni.

I due percorsi preparano i piccoli partecipanti alla scena teatrale del Teatro di Figura, lavorando sul versante artistico, espressivo, fisico ed emotivo- esperienziale.

I bambini attualmente, per la nota emergenza sanitaria, sono penalizzati, subendo limitazioni alla socialità e alla istruzione in presenza. In questa delicata fase della crescita la socialità è una delle tappe più importanti dello sviluppo emotivo e cognitivo. Ecco perché in ambito educativo è importante la presenza dei linguaggi dell'arte e del teatro per la crescita personale e di gruppo dei ragazzi.

Durante i nostri laboratori a teatro i partecipanti lavorano in gruppo sulla base di un approccio ludico: tecniche di costruzione e manipolazione, recitazione, costruzione dei personaggi, giochi teatrali, messe in scena e animazione di burattini sono alcune delle materie affrontate. Le lezioni si svolgono il martedì pomeriggio per il laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni; il mercoledì pomeriggio il laboratorio artistico ed espressivo per bambini dai 4 ai 6 anni.

Al termine del percorso laboratoriale è prevista una lezione aperta finale dimostrativa per illustrare il progetto artistico complessivo della Casa di Pulcinella la cui vocazione più autentica è la cura e la formazione delle giovanissime generazioni al teatro e all’arte.

A condurre i laboratori sono un gruppo di professionisti del settore e del Granteatrino: tra questi Gianfranco Groccia diplomato in scenografia nel 1986 presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, opera nel campo delle arti visive e del teatro dal 1988, attualmente è direttore artistico della compagnia L’Occhio del Ciclone; Giulia Mininni artista e docente di discipline pittoriche; Anna Chiara Castellano Visaggi burattinaia, scenografa e artista formatasi alla Casa di Pulcinella ed infine Chiara Bitetti burattinaia e animatrice culturale.

