Nel giardino del Teatro Kismet Letture e laboratori creativi, cinque appuntamenti dedicati ai più piccoli

Cinque appuntamenti per i più piccoli alla scoperta di mondi immaginari e non, accompagnati da un buon libro. Iniziano giovedì 16 giugno gli appuntamenti de La creazione delle storie, con letture dal vivo e attività laboratoriali dedicate ai bambini dai 3 ai 5 anni (dalle ore 17 alle ore 18) e ai bambini dai 6 ai 10 anni (dalle ore 18.30 alle ore 19.30) in programma il martedì e giovedì al Teatro Kismet di Bari (Strada San Giorgio Martire, 22F).

Primo appuntamento giovedì 16 giugno dalle ore 17 alle ore 18 per la fascia d’eta 3-5 anni e dalle 18.30 alle 19.30 per la fascia d’età 5-10 anni: in programma il laboratorio ispirato a La musica del bosco, durante il quale i piccoli costruiranno uno strumento musicale insieme a Paola Paglionico e Annalisa Paccione.

Ingresso al costo di 5 euro, acquistabile al botteghino del Teatro Kismet. Gli adulti che accompagnatori possono scegliere se rimanere o affidare i bimbi alle educatrici di NatiCuriosi Steam Center. Obbligatoria la prenotazione al numero 351 122 70 65. Per maggiori info www.teatridibari.it