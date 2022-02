Negli spazi di Casa delle Culture il laboratorio artigianale per la creazione delle Pigotte

Al via giovedì 24 febbraio, nel centro polifunzionale Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, al San Paolo, il laboratorio di manufatti aperto a tutta la cittadinanza e pensato per favorire piccoli momenti di socialità e sostenere i progetti dell’UNICEF attraverso l’iniziativa “Adotta una Pigotta”.

Grazie ad un’intesa con i comitati provinciali per l’UNICEF di Bari e Foggia, infatti, Casa delle Culture ha aderito al progetto entrando così a far parte della rete di enti coinvolti nella realizzazione di laboratori delle famose bambole di pezza. Adottare una Pigotta vuole dire aiutare i più piccoli che si trovano in difficoltà, sostenere l’UNICEF e i progetti con cui prova a raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, somministrando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

Il laboratorio delle Pigotte, che si svolgerà tuttii giovedì dalle ore 16 alle 18, è a numero chiuso: vi si può partecipare previa prenotazione al numero 345.5409800 o via mail a sportellolavorocasadellecultur e@reteoltre.it. Si tratta di una nuova occasione per vivere e condividere esperienze di comunità tra giovani migranti accolti e residenti. L’iniziativa diventa anche una metafora ideale per chi cerca di riannodare i fili della propria vita, specialmente per chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa di violenze, guerre, miserie, persecuzioni. Un modo per mettere in campo creatività, fantasia e abilità manuali.