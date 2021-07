"In estate laBoriamo": a Locorotondo i laboratori base gratuiti per bambini

Oggi 1 luglio 2021 si aprono le iscrizioni per i laboratori di base gratuiti (per bambini dai 6 ai 13 anni) fortemente voluti e ideati dall'Amministrazione Comunale.

L'azione sinergica degli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali ha dato vita ad una proposta ludico-formativa. Il fine è quello di coinvolgere i ragazzi in attività interessanti grazie alla collaborazione di persone adulte esperte e volontarie, in un interscambio di idee ed esperienze. L'obiettivo del progetto “In estate laBoriamo” è quello di riprendere progressivamente in presenza e in sicurezza le attività che coinvolgono la fascia più colpita della pandemia: i nostri ragazzi. Tutti i progetti si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale “Antonio Bruno”, sita in via Morelli.

I laboratori proposti sono sette:

ECO-CICERONI NEL BORGO – Conoscere il borgo e le proprie origini: insieme a guide esperte si scoprirà il borgo rotondo col naso all'insù alla ricerca di tetti aguzzi, si ascolteranno storie, aneddoti e curiosità.

Ogni mercoledì dalla ore 18:00 alle ore 20:00 a cura dell'Associazione Ecomuseale Valle d'Itria sez. di Locorotondo;

UNCINETTO – I primi passi: l'uncinetto è una tecnica manuale alla portata di tutti, è un modo per imparare l'arte del creare attraverso la forma e il colore.

Ogni lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a cura di Graziella Maffei;

AGO, FILO & FANTASIA – Laboratorio di cucito: è un'arte da apprendere perchè migliora le capacità manuali, la coordinazione tra l'occhio, il cervello e le mani, e aiuta a impare a fare le cose con calma, in modo sequenziale.

Ogni mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a cura di Vita Gentile;

A TUTTA VOCE – Laboratorio di lettura ad alta voce: leggere ad alta voce significa dare corpo ai personaggi e tridimensionalità ai luoghi, significa far risuonare le parole scritte di un libro e portarle fuori.

Ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 a cura di Ermelinda Prete;

RACCONTABILIA: LA MAGIA D'INVENTARE STORIE – Laboratorio di storytelling: arte di raccontare delle storie ed anche la capacità di verbalizzare o scrivere storie in modo logico, ordinato, rispettoso di una determinata struttura narrativa in concordanza con il genere, il registro ed il contesto scelto.

Ogni martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a cura di Rosa Eliana Stravato.

A CE SÌ FIGGHIE? - Laboratorio per l'approfondimento della lingua dialettale: il dialetto è espressione di una società ed è soggetto a modifiche e trasformazioni, la sua identità spesso sacrificata dal bon ton, ma il dialetto è cultura e va studiato, amato e preservato.

Ogni martedìdalle ore 16:00 alle ore 18:00 a cura di Francesco Curri.

CARO AMICO TI SCRIVO – Laboratorio di scrittura: la lettera + ormai scomparsa e la mail e i messaggi privati inviati attraverso i social sono gli strumenti più utilizzati per i messaggi importanti. Attraverso il laboratorio si trasmetterà l'emozione del preparativo, del confezionamento, della stesura e della chiusura della lettera: perchè nessuno dimentica una lettera ricevuta, soprattutto se scritta a mano.

Ogni giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a cura di Rossella Pulli.

L'iscrizione ai laboratori avviene tramite compilazione di un modulo che dovrà essere inviato entro giovedì 8 luglio 2021 all'indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.locorotondo.ba.it.