Ad Altamura una serie di laboratori artigianali 'Di cotte e di crude: storie di pasta'

Dal 30 Settembre al 10 Dicembre 2023, l’associazione “Club delle Orecchiette, sui sentieri della Murgia APS”, pensata e realizzata dalla presidente Lilla Simone, organizza, ad Altamura, Di cotte e di crude: storie di pasta, una serie di laboratori artigianali di pasta fresca accompagnati da degustazioni e racconti della tradizione, in collaborazione con Pro Loco di Altamura e Auxilium cooperativa sociale.

L'iniziativa è realizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito del Bando "Futura. La Puglia per la parità".

L’iniziativa è volta a valorizzare le differenze di genere, la parità uomo-donna e le pari opportunità, focalizzando l’attenzione su una modalità comunicativa che rifletta la complessità dei ruoli maschili e femminili nella società di oggi.

La partecipazione è gratuita e aperta dai 10 anni in su.



Fiore all’occhiello del Club è il recupero e la valorizzazione dei diversi formati di pasta fatta in casa, dalle orecchiette fino ai capunti, ferri, tagliolini di diverso formato. Ma non solo, attraverso i laboratori, spazi di svago e creatività, non solo si recupera la tradizione, attraverso le storie del passato e del presente, ma si punta a valorizzare il rispetto per una cultura plurale delle diversità. Con leggerezza, attraverso la manipolazione di acqua e farina, si intende valorizzare l’interscambiabilità uomo-donna per decostruire gli stereotipi di genere nella sfera sociale, familiare e professionale.



Gli orari dei laboratori sono:

sabato, 10:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00, domenica, 10:00 – 13:00.



Gli appuntamenti

Presso il forno antico “Di Gesù”

sabato 30 Settembre e domenica 1 Ottobre

sabato 7 e domenica 8 Ottobre

sabato 14 e domenica 15 Ottobre

Presso biscottificio “Biscò”

sabato 21 e domenica 22 Ottobre

sabato 28 e domenica 29 Ottobre

sabato 4 e domenica 5 Novembre

Presso cooperativa sociale “Auxilium”

sabato 11 e domenica 12 Novembre

sabato 18 e domenica 19 Novembre

Presso “Martimucci academy”

sabato 25 e domenica 26 Novembre

sabato 2 e domenica 3 Dicembre

sabato 9 e domenica 10 Dicembre

Per info e prenotazioni scrivere a clubdelleorecchiette@gmail. com o contattare Lilla Simone al numero 349 84 63 230.