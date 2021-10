Pupazzi stregati – a Putignano i laboratori mostruosi tra carta e colore

Prezzo non disponibile

Sarà la cartapesta e tutto quello che le gira intorno a tirare le fila di un’esperienza “paurosamente” creativa riservata ai più piccoli, tutta da vivere nel centro storico di Putignano il prossimo 31 ottobre, sotto la regia della Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con l’associazione Trullando.

Dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nel giorno che precede la tanto attesa notte di Halloween, fantasmini e mostriciattoli d’ogni genere potranno cimentarsi liberamente in una serie di attività in piazza Santa Maria, nel cuore antico della cittadina. Il caratteristico centro storico putignanese, dopo il successo della mostra su Dante “Racconti di carta”, si prepara quindi ad ospitare fra poco giorni altra arte, altra cartapesta, questa volta pensata appositamente per i piccoli.

Pupazzi Stregati sarà infatti interamente ed esclusivamente dedicato ai bambini e si realizzerà come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, tanto didattico quanto coinvolgente, colmo di attività esperienziali che avvicineranno i piccoli partecipanti alla storia e all’arte della cartapesta e al riciclo creativo, grazie a discipline di illustrazione, modellazione, recupero e decorazione, senza trascurare i dettagli storici legati alla conoscenza delle tradizioni del territorio putignanese e del carnevale.

Mascheramento, suggestione e divertimento, sono infatti gli aspetti capaci di mettere in correlazione il carnevale ed i festeggiamenti della vigilia di Ognissanti attraverso attività esperienziali, che permetteranno nell’occasione di sfoggiare liberamente il proprio travestimento preferito in uno scenario a tema tutto da vivere.

Questa è l’intuizione che ha portato la Fondazione del Carnevale di Putignano, con l’associazione Trullando, a dare i giusti segnali di ripartenza guardando proprio ai Bambini, coloro a cui spetterà già da domani essere custodi delle tradizioni locali.

La partecipazione alle attività di Pupazzi Stregati è gratuita e riservata alle bambine e ai bambini fino ai 10 anni di età, accompagnati da un adulto munito di green pass che in loco provvederà alle operazioni di iscrizione, indicando il laboratorio prescelto. In caso di avverse condizioni meteo, l’evento avrà luogo il giorno successivo, 01 novembre, nei medesimi orari.

L’iniziativa si svolgerà in linea con tutte le normative di prevenzione anti-Covid19 in vigore.

Pupazzi Stregati è un evento patrocinato dal Comune di Putignano ed inserito all’interno del Piano Strategico della Regione Puglia “Piiil Cultura in Puglia” con il sostegno del Ministero della Cultura.