Laboratori scientifici con i mattoncini colorati e spettacoli di teatro-scienza al Planetario di Bari

Sabato 25 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Sabato 25 Marzo dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “LA STORIA DELL'UNIVERSO”: "Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la nascita della Terra e la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo".

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Domenica 26 Marzo ECCEZIONALMENTE dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si replica lo spettacolo di teatro-scienza “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE”: tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, questo spettacolo di teatro-scienza affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell’amore e dell’amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro della Galassia, serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo.



