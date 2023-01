Laboratori e spettacoli scientifici al Planetario di Bari

Sabato 14 Gennaio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Non sarà proposto uno spettacolo successivo.



Domenica 15 Gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si viaggia tra i pianeti con lo spettacolo di planetario “SISTEMA SOLARE COAST TO COAST”:" Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete".

In questo straordinario viaggio scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.



Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956