Al Planetario di Bari laboratori scientifici e spettacoli di astronomia

Sabato 20 Aprile dalle ore 18:00 alle ore 19:00 laboratorio scientifico per bambini "Mattoncini nello Spazio”: nel nuovo laboratorio multimediale del Planetario attraverso i mattoncini Lego e le straordinarie proiezioni olografiche del nuovo palco multimediale i bambini conosceranno tutte le curiosità sulla vita nello spazio all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Come piccoli astronauti dovranno cimentarsi nella costruzione di iper lego per mettere in atto una vera e propria “sopravvivenza spaziale”. Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Domenica 21 Aprile dalle ore 18:00 alle 19:00 assisteremo allo spettacolo di astronomia “Sistema Solare Coast to Coast” :

conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete.

In questo straordinario viaggio scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956Il Planetario di Bari si trova all'interno della Fiera del Levante e si può accedere con l'auto e parcheggiare all'interno della fiera dall'Ingresso Monumentale