Da Shakespeare alla scrittura al femminile di Franca Rame: al via in Vallisa a Bari e al Teatro van Westerhout di Mola i laboratori di formazione teatrale

In attesa di ripartire con la stagione di spettacoli «Racconti d’autunno», la Compagnia Diaghilev avvia martedì 14 settembre un «Laboratorio di formazione teatrale» che si articolerà in ventuno incontri sino al 28 novembre tra l’Auditorium Vallisa di Bari e il Teatro van Westerhout di Mola di Bari. Il laboratorio riprende il corso avviato dalla Diaghilev nel 2020 e interrotto a causa del lockdown. Il piano didattico è stato migliorato e integrato con altri interessanti momenti formativi che vedono il coinvolgimento di maestri e artisti di riconosciuta professionalità.

Il percorso di studio è diviso in cinque distinte sezioni di approfondimento: Antonella Genga curerà la sezione «Scrivere al femminile: il teatro di Franca Rame», Roberto Petruzzelli il workshop «La parola poetica nel teatro di Shakespeare», Paolo Panaro i focus «Il teatro comico del Novecento» e «Raccontare in teatro, dal testo letterario alla narrazione scenica», mentre Virginio Gazzolo, tra i grandi della scena e specialista dei classici greci, sarà il docente del corso «L’io narrante nell’Odissea, la voce di Omero». Completano il piano formativo tre incontri al Teatro Van Westerhout con Mariano Dammacco, Serena Balivo, Michela Diviccaro e Dino Parrotta, artisti in residenza che saranno tra i protagonisti della stagione di spettacoli «Racconti d’autunno» il cui cartellone verrà annunciato nei prossimi giorni.

Il costo complessivo di iscrizioni ai corsi è di 120 euro, quota che include la quota include l’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli programmati dalla compagnia Diaghilev sino alla fine del 2021 a Bari e Mola di Bari. La partecipazione è aperta a quanti, dai 16 anni in su, siano in possesso di cognizioni di base della pratica teatrale. L’attività sarà svolta nel rispetto delle norme anti Covid-19. Informazioni e iscrizioni 3331260425, info.centrodiaghilev@gmail.com .