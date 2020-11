Periferie creative, due laboratori di teatro nelle periferie di Japigia e San Girolamo

Parte "Periferie Creative" due laboratori di Teatri di Bari in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II e l’associazione "Un clown per amico", nell’ambito dell’avviso pubblico "Periferie al centro", intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti Coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.

“Verso l’avvento/laboratorio di racconto e oggetti parlanti per una drammaturgia privata”, dedicato ai maggiorenni under 35 anni, a cura del drammaturgo e attore Roberto Corradino si sta svolgendo nel quartiere Japigia nel Centro Servizi per le famiglie della Fondazione Giovanni Paolo II (date: 11, 12, 18, 19 novembre 2020).

Ispirato alle storie popolari della tradizione dell’Avvento - come “Il sogno di Benino”, “La leggenda del lupino”, “La leggenda di Santa Lucia” - il laboratorio condotto da Roberto Corradino ha come scopo la creazione di nuove storie attraverso la manipolazione e il riciclo di oggetti di uso casalingo e comune. Ed ecco la borsa dei racconti dell'Avvento, un bagaglio di esperienza di semplici tecniche di racconti, oggetti e storie che i partecipanti al laboratorio potranno portare con sé, la prima forma di teatro, il racconto da cui nasce ogni drammaturgia.

Nel centro servizi per le famiglie della Fondazione Giovanni Paolo II a San Girolamo - Fesca, invece, Michele Diana, dell’associazione “Un clown per amico”, tiene il laboratorio esperienziale di arti circensi dedicato ai ragazzi (date: 11, 18, 25 novembre e 2, 9 dicembre 2020).