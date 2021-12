A Locorotondo il Laboratorio degli Elfi, quattro giornate in quattro diverse contrade della città e nella Villa Comunale

Partirà il prossimo sabato 4 dicembre il nuovo laboratorio “Aia degli Elfi”, un’iniziativa curata dall’associazione “L’isola delle Piccole Stelle” e supportata dall’amministrazione comunale per tramite dell’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura. L’evento prevede quattro incontri, che si terranno in diverse quattro contrade della città, e vedrà la partecipazione di bambini che si cimenteranno nella realizzazione di lavoretti a tema natalizio: ogni incontro si concluderà con la scrittura di una lettera da indirizzare a Babbo Natale, che sarà direttamente ritirata sul posto dagli Elfi.

“L’idea – spiega l’assessore alla cultura e all’istruzione Ermelinda Prete – è di fare in modo che i nostri bambini sviluppino la loro vena creativa, compatibilmente con il periodo natalizio che ci apprestiamo a vivere. Il Natale, si sa, è la festa che più di ogni altra appartiene a loro, alla loro fantasia, alla loro capacità di immaginare la speranza: è a loro – conclude l’assessore Prete – che abbiamo voluto dedicare una parte importante degli eventi previsti nel nostro cartellone natalizio. La speranza è che riescano, in un periodo così difficile per tutti, a ritrovare la capacità di sapersi meravigliare dinanzi alle cose belle”.

Di seguito il calendario degli eventi.

Sabato 4 dicembre, dalle 10 alle 12 - C.da Mancini

Domenica 5 dicembre, dalle 16 alle 20 - C.da Trito

Sabato 11 dicembre dalle 16 alle 20 - C.da Lamie di Olimpia

Domenica 12 dicembre dalle 16 alle 20 - C.da Gabriele

Domenica 19 dicembre dalle ore 10 alle 18 – Villa Comunale

Infine, il prossimo 19 dicembre dalle ore 10 alle ore 18, si terrà l’evento conclusivo in villa comunale a Locorotondo. Quest’area della città diventerà un vero e proprio villaggio degli Elfi, in cui si terranno laboratori e spettacoli per i più piccoli. Per accedere agli eventi sarà necessario registrarsi in loco o contattare direttamente l’associazione “L’isola delle piccole stelle”.