Laboratorio di cucina per piccoli pasticcioni

Un primo di tre appuntamenti alla Ludoscuola BimBumBam in tema di Halloween.

'Iniziamo con l'essere tutti piccoli pasticcioni ed insieme faremo biscottini ed i cupcake di Halloween'.



PER LE NORME ANTICOVID VI CHIEDIAMO IL PIACERE DI:

- indossare la mascherina;

- accertarsi di non avere febbre che superi i 37 e mezzo;



*POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 17 di Domenica 25 Ottobre

3406190019 - 3403495018*