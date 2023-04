A Locorotrondo il primo dei laboratori relativo al progetto “Il Girotondo dell'Educazione”

Inizierà sabato 6 maggio il primo dei laboratori relativo al progetto “Il Girotondo dell'Educazione”, denominato “Genitori in fabula”, cofinanziato dal Comune di Locorotondo nell'ambito dell'avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.

La fiaba e la favola sono strumenti narrativi dotati di uno straordinario potere educativo,hanno sempre affascinato grandi e piccini, ma non tutti riconoscono il loro grande valore educativo e formativo: esse sono in grado di trasmettere messaggi importanti e insegnamenti preziosi anche agli adulti.

Il laboratorio “Genitori in fabula” punta alla condivisione di fiabe e favole per i sostegno alla genitorialità al fine di fornire gli strumenti per una relazione efficace. Il laboratorio si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Locorotondo, dove la psicologa Gresia Baccaro condurrà delle letture scelte appositamente per affrontare tematiche legate allo sviluppo psico-sociale dei bambini e degli adolescenti.

I soggetti partner del progetto sono: I.I.S.S. “Basile-Caramia” Locorotondo e Alberobello (Istituto Tecnico Agrario e Professionale Alberghiero) e I.C. “Marconi-Oliva”; la Parrocchia di San Giorgio Martire; l'Ecomuseo Valle d'Itria e l'Info Point Locorotondo; il Consultorio Familiare; la Biblioteca Comunale gestita dall'Associazione Entroterre ed il G.A.L. Valle d'Itria. Nello sviluppo delle attività con i più piccoli saranno coinvolte le cooperative sociali Alice, Raggio di Luna e Hakuna Matata.