Laboratorio gratuito di difesa personale rivolto alle donne

Nel prossimo weekend, negli spazi del Centro Polifunzionale LAB - Laboratorio Adolescenti Bari promosso dall'assessorato comunale al Welfare, in via Capruzzi 86, si terranno due laboratori teorico-pratici di difesa personale attraverso il metodo Viper sviluppato dalla Ving Tsun Academy. L’iniziativa, organizzata e patrocinata dal Comune di Bari con il supporto del Centro Antiviolenza Bari, totalmente gratuita per le partecipanti, è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria da effettuare tramite un messaggio whatsapp al numero 349 7517457 o via mail a lucabertoncellovta@gmail.com.

Durante il laboratorio, che si svolgerà sabato 2 marzo, dalle ore 15 alle 18, e domenica 3 marzo, dalle ore 9 alle 12, verranno prese in considerazione e simulate, sempre in sicurezza, situazioni reali di aggressione quali lo strangolamento e la presa al polso, e allenate delle reazioni intelligenti che forniranno alle donne coinvolte gli strumenti necessari per uscire indenni dalle suddette situazioni.

Le tecniche impiegate prendono vita da una disciplina marziale di origine cinese, il Ving Tsun (“eterna primavera”), che la leggenda narra sia stata sviluppata circa 450 anni fa da monaca guerriera di nome Ng Mui. Ad oggi tali conoscenze sono divulgate in Italia dalla Ving Tsun Academy, organizzazione fondata nel 1992 che vede come caposcuola mondiale uno dei più grandi maestri viventi, Grand Master Paul Tang. La Ving Tsun Academy organizza in tutto il territorio nazionale pacchetti di lezioni o stage gratuiti.

Tutti gli aggiornamenti sugli eventi sono disponibili sulla pagina Facebook, Ving Tsun Academy.