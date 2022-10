Venerdì 14 Ottobre 2022 alle ore 21.00 appuntamento presso le Officine Ufo di CASAMASSIMA per una serata #PAZZESCA! "Laboratorio Pazzo Comico"



Un gruppo di comici pugliesi si ritroverà il pomeriggio presso il teatro per preparare e creare un vero e proprio spettacolo serale inedito fatto di sketch, monologhi, gag, parodie e canzoni.



Gli artisti che si esibiranno hanno esperienze differenti: tv, cinema, web, teatro, quindi lo spettacolo sarà un vero e proprio varietà… “pazzesco”!

Cosa aspetti? Prenota il tuo posto direttamente altrimenti rischi di restare in piedi!

Casamassima (Bari)

Laboratorio Urbano "Officine UFO"

Via Amendola, 28

ore 21:00



8 euro