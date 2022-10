Domenica 23 Ottobre 2022 alle ore 21.00 appuntamento presso Bistrot Dolce Salato di CASAMASSIMA per una serata #PAZZESCA! "Laboratorio Pazzo Comico"



Un gruppo di comici pugliesi si ritroverà il pomeriggio presso il teatro per preparare e creare un vero e proprio spettacolo serale inedito fatto di sketch, monologhi, gag, parodie e canzoni.



Gli artisti che si esibiranno hanno esperienze differenti: tv, cinema, web, teatro, quindi lo spettacolo sarà un vero e proprio varietà… “pazzesco”!

Cosa aspetti? Prenota il tuo posto direttamente altrimenti rischi di restare in piedi!

Casamassima (Bari)

Bistrot Dolce Salato

via Santo Stefano n. 36



ingresso libero consumazione obbligatoria minima di 5 €