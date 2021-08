A Casamassima il 'laboratorio pazzo comico'

Venerdi 06 agosto 2021 alle ore 21.30 vi aspettiamo presso il Mustà per una serata #PAZZESCA! "#LaboratorioPazzoComico".



Un gruppo di comici pugliesi si ritroverà il pomeriggio nella struttura a Mariotto per preparare e creare un vero e proprio spettacolo serale inedito fatto di sketch, monologhi, gag, parodie e canzoni.

Gli artisti che si esibiranno hanno esperienze differenti: tv, cinema, web, teatro, quindi lo spettacolo sarà un vero e proprio varietà… “pazzesco”!

Cosa aspetti? Prenota la tua partecipazione.



Direttore artistico Gianni Labalestra 3393808427

prenotazione obbligatoria al 080676012

Casamassima (Bari)

Mustà

Via Bari 108/a

ore 21:30



ingresso libero consumazione obbligatoriaInfo. 080676012 (clicca per ingrandire)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...