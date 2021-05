Al Parco Gargasole il Laboratorio di Riciclo Creativo-Artistico

Ti piacerebbe riutilizzare e riciclare materiali trasformandoli in oggetti utili?

Con materiali di recupero (stoffa, lana, indumenti, carta, cartone, oggetti), ma anche elementi della natura, verranno realizzati piccole installazioni e complementi d'arredo.

Attraverso divertenti tecniche di riciclo creativo, gli utenti sperimenteranno con le proprie mani come “il rifiuto” possa diventare una RISORSA e con un po’ di fantasia qualcosa di utile e bello.

Ottima opportunità per stimolare creatività, far riscoprire il piacere di creare con le proprie mani, assemblare con la propria fantasia,

in una società consumistica, del preconfezionato e dell’usa e getta!

OBIETTIVI

- Comprendere il concetto di riciclo;

- Assumere comportamenti di rispetto nei confronti dell'ambiente;

- Creare utilizzando materiali di recupero;

- Sviluppare capacità espressive;

- Sviluppare l’immaginazione e la creatività;

A chi:

Il laboratorio è rivolto ad adulti e bambini.

Numero massimo 10 persone.

Dove:

Il Laboratorio si terrà presso Parco Gargasole (Bari), all'aperto, nel rispetto delle nome vigenti anti contagio.