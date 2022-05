Gli appuntamenti al Planetario di Bari

Domenica 29 Maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini “LEGO ON THE MOON”: giocando con i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutte le caratteristiche della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.



Domenica 29 Maggio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 spettacolo di planetario: “LA CORSA DELLA VITA”.

Dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, scopriremo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra: "Indagheremo il mistero delle fasi iniziali della vita e degli sconvolgimenti che decretarono le grandi estinzioni di massa del passato sino alla comparsa dell’uomo".

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per tutti è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2.