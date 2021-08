La Compagnia Tarantarte per la rassegna A Maglie Larghe a Palo del Colle

Proseguirà a ritmo di ‘taranta’ la quinta edizione della rassegna di performing art A Maglie Larghe ospitata dal laboratorio urbano Rigenera di Palo del Colle e organizzata dal collettivo Factor Hill sotto la direzione artistica di Alessandra Gaeta. Il prossimo appuntamento in cartellone è previsto per il il ?? ? ?? ?????? e vedrà protagonista la Compagnia Tarantarte, che con la sua danza teatrale, un incrocio tra elementi popolari del sud Italia con elementi del mondo mediterraneo.

Prima tappa di questa due giorni a Palo del Colle, il ?? ?????? con TARANTA ATELIER, un laboratorio sulla ????? ????? ????????, tenuto da ?????????? ????????, direttrice della compagnia e interprete di ethno-contemporary dance. Un percorso ?????? ? ?????, danzatori e amatori, ????????, in cui sarà esplorato il mondo della mitologia e degli archetipi. Sarà composto da un massimo di 20 partecipanti e terminerà con uno spettacolo pubblico in ?????? ????? ?????, il 30 agosto. ??? ?????????? basta inviare un messaggio Whatsapp al numero: 3338749396 entro il 25 agosto.

Il punto di partenza della mia ricerca è l’origine rituale e terapeutica della tarantella italiana, della trance e del tarantismo. Con il tempo ho verificato che non è sufficiente portare in scena il virtuosismo tecnico o la complessità coreografica delle danze di origine popolare, ma occorre indagare l'espressione rituale teatralizzata di queste antiche danze>> spiega Maristella Martella, <<Ogni laboratorio ha vita a sé. La motivazione, l’esperienza e la determinazione dei singoli componenti del gruppo di danzatori condiziona il processo creativo e di conseguenza la creazione finale dell’esperienza>>.

La seconda giornata, il 30 agosto, la Compagnia Tarantarte sarà invece in scena con lo spettacolo CRETA, nella suggestiva Piazza Santa Croce di Palo del Colle alle 21.00. Creazione originale di danza e musica di ?????????? ???????? (danzatrice e coreografa) e di ???????? ?????? (musicista e compositore), ispirata dal mito di Cassandra, con disegno luci di Tea Primiterra. Un evento reso possibile grazie al sostegno della Regione Puglia (Programma Straordinario 2020) e del Comune di Palo del Colle. Lo spettacolo sarà seguito dal talk a cura di Alessandra Gaeta, durante il quale interverrà la giornalista Gilda Camero.

La Martella, attraverso il mito di Cassandra, interpreta il dramma delle donne di oggi, ancora ai margini della società, sfruttate e violentate, nonostante l’evoluzione della società moderna. Le dee antiche non sono scomparse, esse rappresentano degli archetipi potenti ai quali ci ispiriamo e contro i quali lottiamo, per evolverci e trasformarci. Ci serviamo del mito per riconoscere la realtà in cui viviamo, dei simboli per tracciarne una mappatura e degli archetipi come uno specchio, per comprendere noi stessi. Cassandra, veggente e profetessa, donna priva del dono della persuasione, è il sublime personaggio tragico che ispira CRETA. L’umanità di una donna tormentata dai dubbi, dal trionfo dei giusti presagi, fa da controcanto alla sua solitudine. La sua condizione è quella dell’esule, in un altro luogo e in un altro tempo.

Coreografa, danzatrice e interprete di ethno-contemporary dance, ?????????? ???????? ha fondato con Eugenio Bennato la Scuola Taranta Power a Bologna, una delle prime scuole di Tarantella in Italia. Direttrice della ????????? ??????????, che con la sua danza teatrale incrocia elementi popolari del sud Italia con elementi del mondo mediterraneo, ha portato in tutta Italia e all’estero la sua interpretazione coreografica corale, visionaria e tutta al femminile del ??????????. La danza popolare è un serbatoio infinito di esperienze, gesti e movimenti: per questo Maristella Martella porta avanti da anni il suo progetto ??????? ???????, un format di laboratori di danza e coreografia che, attraverso lo studio dei differenti stili di Tarantella, cerca di indagare quello che è ?? ??????????, ????.

L’ingresso allo spettacolo del 30 è consentito previa prenotazione compilando questo form: https://tinyurl.com/5x3sazwa. Maggiori info via mail a factorhill.fh@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...