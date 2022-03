Al Planetario di Bari spettacoli e laboratori alla scoperta di tutti i segreti del pianeta Marte e del cosmo

Sabato 19 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON MARS”:

attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti del pianeta Marte costruendo veicoli spaziali e la propria base sul pianeta rosso.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass, per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.



Sabato 19 Marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si esplora il cosmo con lo spettacolo dal titolo : “VIAGGI SPAZIALI”.

Partiremo dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com per informazioni3934356956