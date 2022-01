Negli spazi della Casa delle Culture al via il laboratorio teatrale “Da qui al poi”

Lunedì 24 gennaio, presso la Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, prenderà il via il laboratorio teatrale “Da qui al poi”, il percorso artistico curato dall’associazione culturale RiESCo - Ricerca e Sviluppo Coreografico, con la direzione artistica di Vincenzo Ezio Schiavulli, che ha messo a disposizione del territorio competenze e professionalità per questa particolare iniziativa di inclusione sociale. Il laboratorio, totalmente gratuito e rivolto a 10 persone, nasce con l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti della struttura e i residenti del quartiere San Paolo in un percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle differenze, all’accoglienza e alla realizzazione di se stessi.

Le attività si terranno ogni lunedì, dalle ore 18 alle 20, e andranno avanti fino al mese di giugno per concludersi con una performance teatrale.

“Sarà una narrazione inclusiva e senza frontiere - commentano i responsabili di RiESCo - i partecipanti avranno la possibilità di raccontarsi mettendo a nudo la loro espressività e creatività proiettandosi nei progetti e sogni futuri”.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail sportellolavorocasadellecultur e@reteoltre.it o telefonare al numero 080 6933798.