Progetto DeMap, due nuovi appuntamenti con il laboratorio per creare il dizionario dei Diritti

Giovedì 16 e venerdì 17 novembre rispettivamente nelle scuole secondarie di primo grado Duse e Don Bosco di Bari, dalle 8 alle 14, si terranno due nuovi appuntamenti con il laboratorio “Trentaparole - Per capire e farsi capire” iniziativa all’insegna della Promozione Attiva dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Puglia lanciata dal progetto DEMap, finanziato dall’ufficio del garante dei diritti del minore e gestito dalla Cooperativa Sociale ‘Progetto città’.

Il laboratorio, che ha avuto inizio il 20 ottobre, mira a coinvolgere attivamente i giovani e gli adolescenti della regione Pugliese nella riflessione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo un'attiva partecipazione e una consapevolezza critica. L'obiettivo principale è la creazione di un “dizionario dei Diritti” composto da 30 termini chiave, ciascuno con definizioni originali elaborate dalla comunità educativa partecipante. Attraverso fasi chiave accuratamente progettate, tra cui la selezione delle parole, la creazione delle definizioni originali e l'organizzazione del dizionario, il progetto mira a fornire un'opportunità unica per gli studenti di esprimersi e di contribuire attivamente alla comprensione dei diritti fondamentali.

Con "Trentaparole - Per capire e farsi capire", la Cooperativa Sociale Progetto Città e l'Ufficio Regionale del Garante dei Diritti del Minore intendono favorire la partecipazione attiva dei giovani, stimolando la riflessione critica e promuovendo la comprensione intergenerazionale dei diritti. Inoltre, il progetto fornirà risorse educative, creative e significative per le scuole e i servizi socioeducativi, contribuendo a costruire una base solida per la consapevolezza dei diritti dei più giovani.

Il Laboratorio ha anche l’obbiettivo di acquisire dati fondamentali per la realizzazione di alcuni kit scaricabili dal sito internet DEMap, attualmente in costruzione, che verrà promosso e attivato nel mese in corso. La durata del laboratorio è approssimativamente di due ore e può essere integrata nel corso delle lezioni, in base alle esigenze specifiche di ciascuna scuola e di ciascun istituto educativo in cui è stato proposto.

Tra le scuole che hanno aderito all’iniziativa troviamo sul territorio Barese le scuole secondarie di Primo grado Imbriani, De Marinis, Duse, l’istituto Comprensivo Jannuzzi - Mons. Di Donna di Andria e l’istituto Tecnico Economico e Tecnologico De Viti De Marco di Triggiano.