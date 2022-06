'Laboriamo', Laboratori estivi per bambini a Locorotondo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Locorotondo

Da luglio, per il secondo anno, al via le iscrizioni per il progetto LABORIAMO dedicato ai minori della scuola primaria e secondaria di primo grado di Locorotondo.

Il progetto nasce dall'azione sinergica degli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali con l'Associazione di Promozione Sociale Il Tre Ruote Ebbro e propone una serie di attività interessanti grazie alla collaborazione di cittadini/e esperti di settore. A partire da lunedì 4 luglio fino a venerdì 29 luglio saranno realizzati laboratori di artigianato e laboratori di narrazione.

LABORATORI DI ARTIGIANATO:

PICCOLE MERAVIGLIE DI PIETRA. Laboratorio di lavorazione della pietra con docente Floriano Mola ogni venerdì a partire dall'8 luglio, per quattro settimane, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso il Museo Perle di Memoria – complesso di Sant'Anna. Età dai 9 ai 13 anni.

L'UNCINETTO. Laboratorio base di uncinetto con docente Grazia Maffei ogni lunedì a partire dal 4 luglio, per quattro settimane, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale “Antonio Bruno”. Età dai 6 ai 13 anni.

INTRECCIO D'ARTE. Laboratoio con telai e riciclo di lana cardata con docente Donatella Convertini, ogni martedì a partire dal 5 luglio, per quattro settimane, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso il Museo Perle di Memoria – complesso di Sant'Anna. Età dai 6 ai 13 anni.

AGO, FILO & FANTASIA. Laboratorio di cucito con docente Vita Gentile ogni martedì a partire dal 5 luglio, per quattro settimane, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso Villa Mitolo – via Almirante. Età dai 6 ai 13 anni.

LABORATORI DI NARRAZIONE:

CICERONI PER UN GIORNO. Laboratorio di scoperta del territorio in lingua inglese con docente Franca Perillo ogni mercoledì a partire dal 6 luglio, per quattro settimane, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso la Biblioteca Comunale “Antonio Bruno”. Età dai 6 ai 13 anni.

RACCONTAMI UNA STORIA. Laboratorio di teatro narrativo con docente Filippo Carrozzo tutti i pomeriggi dal 4 all'8 luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso Laboratorio Urbano G.lan – via Giannone. Età dai 6 ai 13 anni.

LA FOTOGRAFIA CON SMARTPHONE. Laboratorio di fotografia con smartphone con docente Laura Palmisano martedì 5 -12 – 26 luglio e giovedì 14 luglio dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso Laboratorio Urbano G.lan – via Giannone. Età dai 6 ai 13 anni.

VERNACOLO E SOPRANNOMI. Laboratorio per l'approfondimento della lingua dialettale con docente Francesco Curri ogni giovedì a partire dal 7 luglio, per quattro settimane, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso il Museo Perle di Memoria – complesso di Sant'Anna. Età dai 6 ai 13 anni.

I Laboratori sono totalmente gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@treruote.net o chiamare al numero 3713655091 (anche WhatsApp).