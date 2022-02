A Conversano una masterclass teatrale gratuita

Un’importante opportunità formativa gratuita per attori e attrici con rilevanti personalità del mondo teatrale. Si svolgerà a marzo, al Laboratorio Urbano di Conversano LABottega, la masterclass teatrale destinata a 10 attori/attrici di età compresa fra 18 e 30 anni e 5 uditori/uditrici senza limiti di età. A conclusione rappresentazioni aperte al pubblico a Putignano, Conversano e Corfù. Iscrizioni entro il 13 febbraio 2022, previsto rimborso spese.

La masterclass teatrale è inserita all’interno del progetto JUMP Joint Urban Measures for creative Players (finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg v/a Grecia-Italia 2014 -2020) che vede come capofila il Comune di Putignano e come partner quello di Conversano, insieme alla municipalità di Corfù e alla Regione Puglia. È organizzata e gestita dal Laboratorio Urbano di Conversano LABottega e rappresenta un’occasione preziosa per perfezionarsi e acquisire nuove tecniche espressive legate al mondo del teatro.

Docenti d’eccellenza guideranno i partecipanti in questo percorso formativo gli attori, autori e registi teatrali Enzo Vetrano e Stefano Randisi, vincitori tra gli altri nel 2020 del prestigioso premio ANCT Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, e l’attrice Raffaella D’Avella con una ricca esperienza in campo teatrale, cinematografico e televisivo tra cui il film “Sole a catinelle” di Gennaro Nunziante, le serie tv “Il Commissario Montalbano”, “Don Matteo”, “Distretto di polizia”, “Onore e rispetto”.

Il percorso formativo sarà incentrato sulla ricerca di verità scenica nell’interpretazione di un personaggio, attraverso uno studio sul Macbeth di Shakespeare, in traduzioni e riduzioni dell’opera comparate. Un’indagine sulla follia e sulla memoria di Macbeth e della Lady, una ricerca di verità scenica a partire dalla sensibilità individuale dell’attore. Su scene e battute si interverrà con una libera distribuzione dei ruoli e si cercherà di trovare lo stato di coscienza nel quale entrare per interpretare il vissuto dei personaggi come se tutto fosse già avvenuto, come se il riaffiorare dei dettagli della storia avvenisse “a posteriori”. A conclusione della Masterclass tutti i partecipanti si esibiranno in due rappresentazioni aperte al pubblico nei comuni di Putignano e Conversano. Qualora ci fossero le condizioni sanitarie e logistiche, attori e attrici avranno la possibilità di esibirsi a Corfù.

Possono partecipare alla masterclass persone il cui percorso di formazione o di attività lavorativa sia attinente all'ambito teatrale e che siano in possesso di green pass rafforzato. La selezione prenderà in considerazione gli studi effettuati e i corsi frequentati, il curriculum vitae, la lettera motivazionale, le abilità personali eventualmente dimostrate attraverso il video facoltativo. Il bando e l’istanza di partecipazione sono disponibili al link bit.ly/masterclass_ teatrale. La domanda, completa di firme e allegati, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del 13 febbraio 2022 all’indirizzo labottega@ pec.labottega.info tramite posta elettronica certificata (PEC) non necessariamente intestata al candidato.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è operativo uno sportello online che si svolgerà ogni martedì dalle 10.00 alle 11.00 e ogni venerdì dalle 18.00 alle 19.00; è possibile prenotarsi al link https://bit.ly/jump_ sportelloMasterclassTeatrale.

Il coordinamento della Masterclass è stato affidato ad Alessandra Dalena, avvocata, docente in pon e corsi di formazione, coordinatrice, responsabile e tutor di diversi progetti socio-culturali, con esperienza in qualità di direttrice artistica e responsabile di produzione in svariati eventi culturali, nonché coordinatrice del Laboratorio urbano LABottega.

l PROGETTO JUMP – “Joint Urban Measures for creative Players” mira a ripristinare e valorizzare un patrimonio urbano dismesso, come gli ex macelli, attraverso l'industria creativa, sviluppando un modello di gestione di un polo creativo, già sperimentato in Italia, che sarà trasferito come buona pratica ai partner greci.

Il laboratorio urbano di Conversano LABottega è un contenitore culturale riconoscibile nella forma di laboratorio cittadino ed incubatore di arti e mestieri. La sua Mission è ispirata a creare le condizioni logistiche, progettuali e culturali per la concreta attuazione dei concetti di partecipazione, espressione, inclusione sociale. Il laboratorio urbano è gestito da una ATS composta dalla APS Venti di Scambio e dalla Cooperativa sociale Itaca.