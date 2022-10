Lady Blackbird ritorna in Italia con la deluxe edition di “Black Acid Soul"

La cantante Lady Blackbird ritorna in Italia per un nuovo tour, promosso sempre da Bass Culture, in occasione questa volta della deluxe edition dell’album Black Acid Soul (BMG Italia), in uscita il 28 ottobre. La prima tappa sarà a Roma all’Auditorium Parco della Musica domenica 6 novembre per il Roma Jazz Festival; il tour autunnale poi proseguirà a ritmo serrato nel 2023: al Locomotiv Club a Bologna sabato 4 marzo, al Teatro Forma di Bari domenica 5 marzo, all’Auditorium “Gervasio” di Matera mercoledì 8 marzo, al Teatro Orfeo di Taranto giovedì 9 marzo e al Santeria Toscana 31 di Milano venerdì 10 marzo. È in preparazione anche un tour estivo dell’artista.



Lady Blackbird nel frattempo ha svelato il suo nuovo singolo “Feel It Comin’”, prodotto da Chris Seefried e Bad Sounds con una produzione aggiuntiva di Zach Witness e mixato da Guy Massey. Il pezzo rappresenta un mix che fonde la voce inconfondibile di Lady Blackbird con uno sfondo sonoro notevolmente più vibrante ed energico dei suoi brani del passato.

L’album riconfezionato include 11 brani aggiuntivi, che comprendono materiale nuovo, inclusa la sua versione di “I Am What I Am” di Shirley Bassey, originariamente registrata per “See The World Differently” della Virgin Atlantic campagna.

L’album include anche dei remix commissionati da artisti del calibro di luminari dell’elettronica, del jazz e del funk come Emma-Jean Thackray, Colleen “Cosmo” Murphy e Greg Foat.



PRESS KIT (comunicato e foto)

LADY BLACKBIRD - ITALIAN TOUR 2022/2023



Domenica 6 novembre

Roma - Auditorium Parco della Musica

Biglietti su Dice e Ticketone



Sabato 4 marzo

Bologna – Locomotiv Club

Biglietti su Dice



Domenica 5 marzo

Bari – Teatro Forma

Biglietti su Vivaticket



Mercoledì 8 marzo

Matera – Auditorium Gervasio

Biglietti su Ticketsms



Giovedì 9 marzo

Taranto – Teatro Orfeo

Biglietti su Ticketsms



Venerdì 10 marzo

Milano – Santeria Toscana 31

Biglietti su Dice e Ticketone