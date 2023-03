Lady Blackbird a Locorotondo per il Locus Festival

Dopo un entusiasmante tour invernale che ha toccato le città di Bologna, Bari, Matera, Taranto e Milano, la cantante Lady Blackbird ritorna in Italia per un tour estivo di sette date organizzato da Bass Culture: 31 luglio a Reggio Emilia per il Mundus Festival, il 3 agosto ad Agrigento per FestiValle, il 4 agosto a Trento al Teatro Capovolto, il 5 agosto a Follonica per il Grey Cat Jazz, il 7 agosto in Sardegna (presto tutte le info), l'8 agosto a Locorotondo per il Locus Festival e il 10 agosto a Trevi per Suoni Controvento.



L’artista jazz-soul americana, pur avendo influenze dalla derivazione più disparata, da Billie Holiday, Gladys Knight, Tina Turner e Chaka Khan, si connota per uno stile e un'intensità emotiva impareggiabili. È diventata nota al grande pubblico con l’emozionante interpretazione brano “Blackbird” di Nina Simone: una traccia intrisa di passione, entusiasmo e speranza che al contempo ha segnato l'arrivo di una nuova incredibile voce all’interno della scena jazz globale.

Il suo debut album “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e registrato nel leggendario Studio B (la stanza di Prince) al Sunset Sound, presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz e regala un piccolo capolavoro a tutti gli amanti della musica black.

Martedì 8 agosto

Locorotondo - Locus Festival

Ingresso libero

www.ladyblackbird.com