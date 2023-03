Lali Ayguadé e Akira Yoshida in scena alla Casa delle Culture di Bari con lo step di creazione di "Toghether to get There"

Sabato 1 aprile alle ore 17:30 Lali Ayguadé e Akira Yoshida si confronteranno con il pubblico negli spazi della Casa delle Culture dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari (ingresso gratuito con prenotazione al 351 674 9330) per presentare i primi risultati della creazione Toghether to get There, protagonista del progetto PermanenzArtistica 2022.23 che, come ogni anno, è promosso dal Network Internazionale Danza Puglia al fine di supportare e promuovere le produzioni professionali di autori ospiti in fase di ricerca con un sostegno economico, logistico e amministrativo.

Together to get there parte dal bisogno dell'essere umano di esistere sia come individuo, sia come collettività. Una riflessione sulla necessità di lavorare insieme per andare avanti, sia spronandosi a vicenda, sia appoggiandosi l'uno all'altro quando è necessario. Il lavoro di creazione considera quanto sia necessario e vitale esplorare i limiti, e allo stesso tempo quanto sia inutile farlo, temi che vengono indagati sia da un punto di vista biologico che istintivo.

I danzatori e coreografi Lali Ayguadé e Akira Yoshida, hanno già collaborato in diversi progetti come Gizaki, duetto creato durante la quarantena con la sua prima residenza nel salotto della casa di Akira Yoshida durante la reclusione, un lavoro che è stato nominato come miglior pezzo di medio formato ai Premi della Critica Recomana, ed è valso il Premio Butaca per miglior danzatrice catalana a Lali Ayguadé; Hidden opera della Compagnia Lali Ayguadé, vincitrice del Premio Butaca come miglior coreografia; Gizaki Shortfilm cortometraggio nominato ai Premi Fiver e Bridge, decidono di continuare la loro collaborazione con la nuova creazione: Together to get There protagonista della #PermanenzArtistica 2022-23.

Il NetworkIDP da sempre sostiene i giovani danzatori con attività di coproduzione come accade per il progetto PermanenzArtistica e si concentra sulla formazione di giovani allievi danzatori, insegnanti del territorio pugliese e, attraverso la rassegna L’Arte dello Spettatore, sulla formazione del pubblico. La rassegna organizzata con il sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese vedrà come ospite nel prossimo appuntamento al Teatro Traetta di Bitonto, domenica 16 aprile, la danzatrice e coreografa Sara Sguotti con la sua creazione Some Other Place, artista sostenuta all’interno della PermanenzArtistica nell' edizione 2021.2022 del NetworkIDP.

Sabato 1 aprile, ore 17:30

Casa delle Culture di Bari

via Barisano da Trani 15 (ingresso da traversa G. Pugliese)

Presentazione al pubblico dello step di creazione di Together to get There, lavoro realizzato da Lali Ayguadé e Akira Yoshida durante la PermanenzArtistica 2022-23.