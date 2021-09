'#La locandiera 2.0' in scena al Piccolo Teatro Eugenio D'Attoma

#LALOCANDIERA2.0 è una commedia divertente e frizzante, ispirata a quella di Goldoni ma molto particolare, ambientata ai giorni nostri: la protagonista Mirandolina gestisce un B&B con i social media, con i quali attrae avventori nelle sue stanze grazie alle sue belle forme e fattezze; lei non dà confidenza a nessuno come la Mirandolina di Goldoni e tenterà di sedurre uno degli ospiti della sua struttura ricettiva solo per fargli cambiare idea riguardo le donne, affinchè impari ad apprezzarne la loro sensibilità e capacità, anche perché lei preferirà, invece, la compagnia di coppia della sua fedele serva Fabrizia.

Adattamento testo: Barbara Silvani

Regia: Daniele Sirotti

Aiuto regia: Katia Nacci

Commedia in due atti

Con: Tiziana Manfredi (Mirandolina), Mina Albanese (Fabrizia), Alessandro Schino-Lucio-D’Abbicco (Cavaliere), Franco Minervini (Conte), Roberto Romeo (Marchese), Maurizio Sarubbi (Cameriere Daniele), Massimo Restelli (Ospite).

Consulenza scenografica e costumi: Nicola Tangorra

Francesco Ferretta: coach language

Musiche: Massimo Abrescia

Luci: Maurizio Sarubbi

Durata: 1 ora e 15^



S.C.E.N.E.

