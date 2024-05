Gli equilibri sonori del Duo Rospigliosi a Palazzo De Mari di Acquaviva delle Fonti

Venerdì 31 maggio ad Acquaviva delle Fonti per l'associazione Colafemmina Gli equilibri sonori del Duo Rospigliosi

Nell'inusuale unione tra chitarra e pianoforte

Esplorare nuovi ambiti del repertorio per chitarra e pianoforte. Con queste premesse dieci anni fa Lapo Vannucci (chitarra) e Luca Torrigiani (pianoforte) decisero di dare vita al Duo Rospigliosi di scena con il recital «Equilibri sonori», venerdì 31 maggio (ore 20), nella Sala Colafemmina di Palazzo De Mari, ad Acquaviva delle Fonti, per la stagione concertistica dell'associazione Colafemmina.

In questo progetto i due musicisti non solo hanno trasferito la comune passione per la musica, ma anche una consolidata amicizia. Entrambi laureati con lode al Conservatorio «Luigi Cherubini» di Firenze, con successivi approfondimenti alla prestigiosa Accademia «Incontri col Maestro» di Imola, alla Scuola di Musica di Fiesole e all'École Normale de Musique de Paris, Vannuci e Torrigiani hanno iniziato, così, un'intesa attività concertistica e sono diventati particolarmente attivi nell'ambito della musica contemporanea, con l'esecuzione in prima assoluta di brani a loro dedicati, come alcuni di quelli che si ascolteranno nel corso di questo concerto.

Un recital interamente dedicato a musicisti italiani che prevede un percorso storico di musiche originali per un'insolita e affascinante ricerca sulle possibilità timbriche ed espressive generate dall'inconsueta unione tra chitarra e pianoforte. Il repertorio si snoda dall'ouverture operistica tipica della musica rossiniana, con «Deuxième Aire» ispirato al «Mosé» rossiniano di Matteo Carcassi, un virtuoso della chitarra della prima metà dell'Ottocento all'epoca molto famoso come concertista, per passare al geniale equilibrio della Fantasia op. 145 di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore di origine ebraica che dovette lasciare l'Italia in seguito alle leggi razziali. Emigrò in America, dove compose moltissima musica per il cinema di Hollywood, e da lì dedico al grande chitarrista Andrès Segovia e alla moglie Paquita la Fanstasia op. 145, un vero capolavoro del repertorio per chitarra e pianoforte.



Il programma del Duo Rospigliosi porta dentro anche il calore dell'Italia meridionale con le creazioni oniriche di Teresa Procaccini, compositrice pugliese della quale si ascolteranno «Studio n. 2 (per chitarra sola)», un'elegante miniatura tra il danzante e l'ironico, e «Empire State Building» tratto da «Sogno americano op. 220 (per pianoforte solo)». E poi le invocazioni di un altro autore pugliese, Vito Nicola Paradiso, del quale i due musicisti hanno scelto «Oremus in Assisi», in cui l'autore incardina, in un linguaggio leggero e moderno, la sua esperienza spirituale maturata nei luoghi di San Francesco, ed «Elegia - Omaggio a Ennio Morricone (per chitarra sola)». A seguire si passerà alle atmosfere evocative di «Strati», creazione firmata dal palermitano Francesco di Fiore, un autore post-minimalista che con la sua musica trae spesso ispirazione da fattori extra musicali. Infine, si chiuderà con la musica di un duo d'eccellenza, sia nell'arte della composizione che nella vita, con le armonie impressioniste di «Cézanne» e la brezza fresca di «Formentera» a firma del duo composto da Luciana Bigazzi e Maurizio Colonna.



Info biglietti e prenotazioni 335.1406658 oppure 349.4775799.