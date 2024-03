Fuori Bif&st è anche Stand Up Comedy con Laura Formenti in "Drama Queen" a Bari

Il Teatro AncheCinema, all’interno del proprio ricco programma del Fuori Bif&st è lieto di annunciare il sesto appuntamento della rassegna STAND UP&COMICI, presentando il talento esplosivo di Laura Formenti nel suo spettacolo "Drama Queen".

Laura Formenti in "Drama Queen"

Laura Formenti, una delle più acclamate stand-up comedian italiane, finalista a Italia’s Got Talent 2021 e celebre online per il suo video virale "Se fossi un uomo", porta il suo stile unico di comicità al Teatro AncheCinema. La sua abilità nel combinare battute intelligenti con humor irresistibile l'ha resa una figura di spicco nel panorama comico nazionale. Con esperienze accreditate come monologhista ospite per Le Iene su Italia 1 e la produzione del podcast di successo "Humor Nero", Laura Formenti è pronta a far scoppiare le risate del pubblico con "Drama Queen".

In "Drama Queen", la Formenti ci offre uno sguardo esilarante su un dramma che abbraccia la vita stessa. Dalle aspettative dei genitori ai sogni infranti, dalla precarietà lavorativa agli amori incerti, Formenti affronta temi universali con un tocco di umorismo che è sia brillante che commovente.

Dettagli dello Spettacolo:

venerdì 22 marzo 2024, ore 20:30

Teatro AncheCinema, Corso Italia 112, Bari

Biglietti: a partire da 12 euro, disponibili online su bit.ly/FORMENTI o presso il botteghino del Teatro AncheCinema

Informazioni Aggiuntive: Per ulteriori dettagli e prenotazioni, contattare il numero +39 329 64 99 552

L'evento è accessibile a tutti, con il Teatro AncheCinema che offre un accesso privo di barriere architettoniche e posti dedicati per carrozzine con visuale centrale dello spettacolo.