Laura Pausini in concerto al Palaflorio di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Laura Pausini, dopo l’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia, porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo: sarà un grande ritorno live

La cantante arriverà anche per la tappa barese nel Palaflorio: uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti.

Appuntamento il 29 dicembre 2023 al Palaflorio di Bari alle 21.00.

I biglietti su https://www.friendsandpartners.it/in-tour/laura-pausini-world-tour-2023-2024