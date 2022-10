Concerti "I will touch you" e "Atlantic stories"

"I Will Touch You"

Non è un disco, non un progetto, non un'idea…

È una storia nata durante la pandemia, una storia che si scrive da sola. Il disco è un trionfo di gioia, ma anche di malinconia. Celebra un’amicizia vera ed un amore profondo che nessuna lontananza e assenza potrà mai sconfiggere.



"Atlantic Stories" la musica spazia dal jazz al country americano. Ricca di infinita bellezza in cui si assapora la gioia della vita, fra temi che parlano d'amore, di nostalgia e di speranza.



SUMIRE KURIBAYASHI (PIANOFORTE)

GIUSEPPE BASSI (CONTRABBASSO)

YUDO MATSUO (CHITARRA)



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 2 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com