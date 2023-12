Il Lavoro accessibile, l'evento conclusivo di un progetto per una città a misura di ognuno

Bari City Plus il grande progetto per la completa riconfigurazione delle pensiline Amtab nella città di Bari sta per giungere al… capolinea. Il 5 dicembre alle 19, infatti, Autoclub, main sponsor del progetto, ospiterà nella sede di Bari, in via Napoli 364, un evento che prevede la presentazione di un libro, un dibattito e una performance della Compagnia Resextensa-Porta d’Oriente di Elisa Barucchieri.

A dare il benvenuto agli ospiti sarà Gaj Loiacono, CEO di Autoclub.

La serata proseguirà con la presentazione del libro “Sono Marìca, disabile spericolata” (edizioni la meridiana) e oltre all’autrice, Marìca Catalano, sarà presente anche l’editore Elvira Zaccagnino.

Seguirà il dibattito su “Il lavoro accessibile: impegni ed esperienze”, cui prenderanno parte Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari, Gigia Bucci, segretaria generale di Cgil Puglia, Miriam Loiacono, CEO di Autoclub e Gianni Romito, consigliere incaricato per le politiche di prevenzione del disagio sociale. Modererà il dibattito Dionisio Ciccarese, giornalista, direttore marketing di Autoclub.

A conclusione del dibattito ci sarà la performance della Compagnia Resextensa – Porta d’Oriente di Elisa Barucchieri.