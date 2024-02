Lavvocato e Nazan live set al Quadro

Ancora un bellissimo live qui da Quadro all'interno della Sala Mediterraneo dell'Ex Macello di Putignano!

Venerdì 1 Marzo toccherà a LAVVOCATO + il live set di NAZAN!



• LAVVOCATO •

venerdì 1 marzo 2024

h. 21.00

Quadro

Sala Mediterraneo - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



Lavvocato, nome d’arte di Francesco Mastrangelo, è un cantautore e avvocato pugliese. Dal 2002 è la voce, chitarra acustica e penna dei PUNTInESPANSIONE, band barese con all’attivo tre album, l’ultimo dei quali – “L’essere perfetto” – è stato pubblicato dalla storica Cinevox Record di Franco Bixio. Con la band nel corso degli anni calca centinaia di palchi aprendo artisti come Caparezza, The Zen Circus, Marta sui Tubi, Paolo Belli e BandaBardò. Riceve inoltre numerosi riconoscimenti come il Premio Pigro (Ivan Graziani) e il Premio della critica a Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty. Nel 2021 Lavvocato è pronto per il suo esordio solista, con un lavoro in uscita in primavera, che vede la collaborazione, per la composizione della canzoni, di Gaetano Camporeale (tastierista di Caparezza e già produttore artistico dei PuntinEspansione), del chitarrista Gianni Pinto e del musicista Massimo Bonuccelli per la programmazione elettronica. Alla parte visiva hanno lavorato Giovanna Maione (foto e artwork disco) e Dario Giliberti (artwork del singolo Non mi annoierò) mentre i videoart che accompagnano le canzoni sono realizzati dall’artista contemporanea Dusica Ivetic. Il disco, anticipato dal singolo Non mi annoierò, è in uscita il 19 maggio 2021.



aftershow con



NAZAN live set

Nazan, nome d'arte palindromo di Nazareno Lopriore, amante della cultura rap da sempre, si approccia alla creazione di versi rap sin da piccolo. Presenterà alcuni brani del suo primo progetto discografico 'Suburbi Urbani', a cui hanno lavorato D-BooH in qualità di produttore e Marcello Cappellano come tecnico del suono.

Le canzoni dell’album, piene di sfumature, raccontano i suburbi, intesi come periferie urbane e dell'anima.



Prenotazioni al 351.5222939