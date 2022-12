Le Beatrici di Lusito in scena alla Vallisa per le parità di genere

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 23 dicembre all’auditorium Vallisa di Bari si terrà il reading musicale “Le mie Beatrici” di e con Benedetta Lusito e Antonio Errico, organizzato dall’associazione Vitainmoto all’interno della rassegna “Donne in scena” realizzata per l’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità”, promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è incentrato su storie di donne famose e non, che tra pazzia e libertà dei pregiudizi hanno contribuito a cambiare il mondo. In modo ironico, ma al contempo profondo e riflessivo, Benedetta Lusito prende in prestito la figura dantesca di Beatrice Portinari e di altre donne per analizzare la condizione femminile attraverso monologhi.

Così sulla scia del lavoro editoriale di Stefano Benni “Le Beatrici”, la regista e performer terlizzese porta in scena uno spettacolo che evidenza la condizione della donna dal medioevo ad oggi dove ancora trova specie al sud grandi difficoltà ad affermarsi. Dall’angelica Beatrice, passando per Penelope colei che aspettava sempre, da Frida Khalo e via discorrendo viene proposta una vera e propria analisi sul ruolo della figura della donna, esaltata dal ruolo della musica.

La rassegna “Donne in scena” proseguirà il 12 gennaio con lo spettacolo “Woke Barbie” al teatro Purgatorio di Bari. Gli spettacoli in cartellone sono stati realizzati grazie all’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità” il cui obiettivo è la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi.

Auditorium Vallisa – Piazza del Ferrarese, 4 – Bari

Infoline: 3711929045

Apertura: 20.00