Le Catacombe ossia le donne confuse di F. Valeri in scena al Teatro Forma

Dopo la ripresa delle attività teatrali, la Compagnia del Dadotratto torna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo Le Catacombe - ossia le donne confuse presso il Teatro Forma di Bari il 18 e il 19 febbraio 2023, con la regia di Ebe Guerra.

Le Catacombe segnò l’esordio di Franca Valeri autrice che scrisse il lavoro nel 1962 con all'epoca grande successo di pubblico. Nel cast del tempo figuravano attori del calibro di Vittorio Caprioli (suo marito nella vita) e Nora Ricci e la tournée fece capo anche al Teatro Piccinni di Bari nel 1963.

Se si è donna non si può non ritrovarsi in almeno una delle «confuse» donne della fantasmagorica galleria messa su dalla grande Franca Valeri ne Le catacombe.

C’è la moglie e l’amante, poi c’è una giovane amante, ma anche una nuova amante ed una vecchia, insospettabile, ancora una volta, amante. Tutte amiche? Tutte amanti? Forse. Una cosa è certa: Tutte si ritrovano, per casualità o per necessità, in una casa di fresco dipinta, ancora in via di arredo, in cui fa capolino un uomo tanto ambito, quanto confuso. Forse a causa di troppe donne?

Gli unici a capirci qualcosa, probabilmente, saranno i due camerieri, una umile e belloccia romana alla ricerca incessante di un marito e l’altro, un maggiordomo che in cerca di lavoro, troverà anche altro.

In scena gli attori Germana Genchi (Fanny), Francesca di Cagno (Mariangela), Paola Arnesano (Clara), Valeria Iannone (Ada), Roberta Costantini (Teresa), Mariella Guerra (Elvi), Alessandro Volpe (Bruno) e Michele Grossi (Angelo).

In questa commedia si respira ironia, equivoco, ricerca, persino surreale e un soffio di anni ’60 che è sempre bello ritrovare nella loro inquieta magia. Un racconto di una donna sulle donne e sull'importanza di non prendere troppo sul serio il sentimento dei sentimenti, l’Amore.

Le gag e gli equivoci continui muovono una macchina di sorrisi niente affatto prevedibili o scontati che inducono lo spettatore a ri-conoscersi e a riflettere. Le musiche sono state affidate alla sensibilità verso le sonorità, ormai nota, del M° Gianni Ciardo.

Le scene sono del M° Damiano Pastoressa.

Uno spettacolo adatto a tutti, grandi e meno grandi, per trascorrere un’ora e 40 in allegria.

Date:

18 febbraio ore 21.00

19 febbraio ore 19.00

Info e prenotazioni Teatro Forma:

Biglietteria

DAL MARTEDI AL VENERDI

ore 10:00 / 13:00 - ore 15:00 / 18:00

Tel: 0805018161

Mail: biglietteria@teatroforma.org