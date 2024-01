'Le cinque rose di Jennifer' in scena al Teatro Kismet

Il più simbolico testo del drammaturgo campano Annibale Ruccello al Teatro Kismet per il nuovo appuntamento della Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Sabato 3 febbraio alle ore 21 e domenica 4 febbraio ore 18 il palcoscenico dell’Opificio per le arti di Bari accoglie Le cinque rose di Jennifer, adattamento diretto da Gabriele Russo che racconta la storia di Jennifer, un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. A interpretarlo Daniele Russo, affiancato da Sergio Del Prete: il protagonista è chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, a cui dedica continuamente ‘Se perdo te’ di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere.

Il pubblico viene così accompagnato in una messinscena dall’estetica potente, fedele al testo e, dunque, alle intenzioni dell’autore. “Ci atteniamo alle rigide regole e alle precise indicazioni che ci dà Ruccello stesso – racconta il regista – cercando di attraversare, analizzare, capire sera per sera, replica dopo replica un testo strutturalmente perfetto, che delinea un personaggio così pieno di vita che pare ribellarsi alla mano di una regia che vuole piegarlo alla propria personalissima visione. Non è un testo su cui sovrascrivere ma in cui scavare, per tirare fuori sottotesti, possibilità, suggestioni, dubbi”. L’allestimento, curato da Lucia Imperato, restituisce tutta la malinconia del testo di Ruccello senza sacrificarne l’irresistibile umorismo.

Sabato 3 febbraio nel foyer è presente lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

Domenica 4 febbraio si rinnova l’appuntamento con lo Spettatore critico: gli artisti incontreranno il pubblico insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico.

SCHEDA ARTISTICA

Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

LE CINQUE ROSE DI JENNIFER

di Annibale Ruccello

con

Daniele Russo Jennifer

Sergio Del Prete Anna

scene Lucia Imperato

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

progetto sonoro Alessio Foglia

regia Gabriele Russo

NOTE DI REGIA

Se ci si ferma a pensare, l’unica scelta sensata è quella di non azzardarsi a toccare un testo come Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello. È una pietra miliare del teatro, un testo che quanto più lo si legge e approfondisce tanto più ti penetra, ti entra nell’immaginario, si cristallizza nei pensieri e si deposita nell’inconscio. Anche solo dopo averlo letto (caso raro poiché sappiamo che “il teatro non si legge”) Jennifer smette di essere il personaggio di un testo teatrale per farsi carne e ossa, sangue e sentimenti. Una persona viva, sempre esistita. Qualcosa che ti appartiene, che è dentro di te, nei tuoi sentimenti, nella tua cultura, nei tuoi suoni, nel tuo immaginario. Qualcosa di ancestrale, di antico e moderno, che risuona tutti i giorni dentro di noi, su un palcoscenico, nei vicoli della città o nelle pagine di un libro. Jennifer è il diavolo e l’acqua santa. Eterna contraddizione. Paradigma dell’ambiguità napoletana. Questa sensazione di appartenenza è quella che soltanto i personaggi dei grandi classici riescono a restituire, quelli che, come fantasmi, si aggirano quotidianamente nelle segrete di tutti i teatri, anche quando in scena si recitano testi contemporanei.