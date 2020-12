Webinar gratuito su ''Le criticita' del servizio sanitario pugliese''

La pandemia che stiamo subendo attira la nostra attenzione quotidiana e ci spinge a seguire talk show nazionali per acquisire informazioni su tutti gli aspetti e le ripercussioni del morbo sulla nostra vita.

Consci di ciò il Circolo UAAR di Bari ha inteso far la sua parte per informare i cittadini sul tema, focalizzando però l'interesse specifico sulla situazione locale, sia barese che pugliese.

Ha allestito pertanto un webinar, programmato per venerdì 18 dicembre.

L'evento prevede una relazione iniziale da parte di un esperto del settore cui seguirà un dibattito in tempo reale nel corso del quale il pubblico potrà porre domande.

L'incontro, che verrà tenuto dal dottor Nino Lastilla col titolo << Le criticità del SS Pugliese >>, rientra nell'ambito della rassegna "UN SORSO DI SCIENZA"

Detta manifestazione, che comprende numerosi eventi che verranno presentati anche lungo i primi mesi del prossimo anno, tratta argomenti connessi con la Razionalità ed è finalizzata alla divulgazione di temi di natura scientifica con un approccio non irrazionale all'esistenza.

Il dottor Nino Lastilla è un Anatomo-patologo ospedaliero, perfettamente integrato nella realtà socio-sanitaria pugliese, con uno sguardo attento alla situazione economica del paese. Spirito critico, acuto, pungente e salace, capace di attirare l'attenzione dell'ascoltatore anche più distratto, coinvolgendolo in una proficua discussione.

Il webinar sarà visibile liberamente sulle pagine FB UAAR Bari e YOUTUBE UAARBARI