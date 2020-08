Le donne del jazz: Francesca leone e Guido Di Leone in concerto a palazzo Pesce

Sabato 7 novembre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce accoglie “Le donne del jazz” insieme alla voce di Francesca Leone e la chitarra di Guido Di Leone.



Un concerto in Puglia che rende omaggio alle grandi cantanti bianche e nere che hanno fatto la storia del jazz vocale: sfavillanti carriere costellate di brani oramai immortali, per la maggior parte standards e songs.

Lo stesso repertorio che ha influenzato le scelte musicali di Francesca Leone, cantante jazz barese sensibile alle sonorità dei “crooner” bianchi e dei grandi interpreti della bossa nova, una carriera sui palcoscenici di importanti festival e rassegne jazz in Italia e all’estero e una ricca discografia fatta di numerose collaborazioni con artisti internazionali, accompagnata qui da Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è anche il direttore dal 1985.



Una serata magica e potente alla ri-scoperta delle sonorità e dei dettagli più intimi delle jazz ladies, percorrendo una ideale galleria di ritratti tratteggiati dall’intesa di un duo di talenti pugliesi.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.