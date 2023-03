Le donne e le steam: workshop a Molfetta

L'evento punta a dare voce alle protagoniste della storia dell'informatica, menti geniali e visionari che sono state sottovalutate. La presidente del Creis, Serenella Molendini: “Vogliamo intervenire sullo stereotipo secondo cui queste materie sono ambiti di studio e lavoro prettamente maschili”



MOLFETTA - “Le donne e le Steam: un percorso di role models tra passato e presente”. L'occasione per una riflessione sul ruolo femminile ieri e oggi è offerta dal workshop che si terrà a Molfetta, il prossimo 10 marzo, nell'aula magna dell'I.I.S.S Galileo Ferraris, in via Togliatti 4. L'evento avrà inizio alle 16 e terminerà alle 18.

L'iniziativa è organizzata dal Consiglio regionale della Puglia, nell'ambito del progetto “Futura la Puglia X la parità”, dal “Caffè scientifico delle donne nella scienza e nell'innovazione,” promosso dal Creis, il Centro di Ricerca per l'Innovazione sostenibile, presieduto da Serenella Molendini, e dall'Italian Rsa (Research Staff Association).

“Vogliamo intervenire sullo stereotipo secondo cui le materie Steam, Science, Technologies, Arts, Engineering and Mathematics, sono ambiti di studio e lavoro prettamente maschili”, spiega Molendini.

“Obiettivo del workshop è dare voce alle donne che hanno fatto la storia dell'informatica, menti geniali e visionarie che sono state sottovalutate, emarginate e dimenticate”.

I Role Models delle donne che hanno vissuto un'esperienza all’estero, con la borsa di studio intitolata a Marie Curie, saranno illustrati accanto a esempi di leadership femminili di ispirazione per le studentesse che frequentano gli ultimi anni della scuola secondaria superiore.



Durante l’evento saranno distribuite copie del libro di Carla Petrocelli dal titolo“Il Computer è Donna” (Edizioni Dedalo) e i booklet sui Role Models della Marie Curie Alumni Association (www.marie curiealumni.eu) alle studentesse che interverranno.