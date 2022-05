Sabato 21 maggio presso La Libreria Quintiliano di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,00 verrà presentato il libro

''LE DONNE NELLA STORIA DELL'ARTE'' di Emanuele Triggiani, edizioni dipagina.



''È possibile ridisegnare un profilo dell'arte occidentale in cui il ruolo della donna venga finalmente considerato nella sua portata storica e nell'originalità del suo contributo? Se si prendono in esame i manuali utilizzati nelle scuole secondarie o i testi di ampia divulgazione, ci si accorge della posizione marginale che ancora le viene assegnata. Eppure, il contributo offerto dalle artiste, nelle diverse epoche, costituisce un tassello indispensabile senza del quale si limita la conoscenza sia delle civiltà artistiche che ci hanno preceduto, sia di quella attuale. Questo testo di agile consultazione, concepito in origine all'interno di un percorso didattico destinato alle scuole, si offre ad un pubblico più ampio per generare una nuova presa di coscienza e per stimolare nuovi itinerari di approfondimento e sorprendenti riletture della nostra eredità artistica.''



Emanuele Triggiani con Patrizia Ripa



EMANUELE TRIGGIANI

Emanuele Triggiani (Bari, 1963), docente di storia dell’arte presso la scuola secondaria superiore, ha partecipato alla redazione di cataloghi e all’allestimento di varie mostre. Con Valerio Capasa ha pubblicato il volume Dante Petrarca Giotto Simone, edizioni dipagina. (2006)





INGRESSO LIBERO

Info: quintilianoeventi@libero.it

Tel. 0805042665





QUINTILIANO LA LIBRERIA

DI MARINA LEO & C. SAS

Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari



FB @quintilianolalibreria