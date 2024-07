Le due bari 2024 - Bari jazz festival XVI edizione

Nell’ambito dell’ “Avviso L2 Due Bari 2024” – Bari Jazz Festival 2024 il 14 luglio si alterneranno nuovamente tre gruppi sul palco, nella suggestiva cornice del Waterfront di San Girolamo: dapprima gli Hambone Trio, tre giovanissimi di assoluto talento nel campo del jazz-fusion;

Bufi Gilberto Batterista

Giannotti Luca Chitarra

Romano Vittorio Sassofono

a seguire Aldo Bucci e la Jazz Studio Combo, formata dai responsabili di sezione della Jazz Studio Orchestra e che si esibirà in un omaggio al grande Chuck Mangione;

Campobasso Michele Tastiera

Maurogiovanni Vincenzo C. Basso

Brizzi Giuseppe Batteria

Vurchio Maurizio Percussioni

Bucci Cataldo Tromba

Angiulo Francesco Trombone

Mele Cristian

in chiusura, il Trio Vesuviano di Pippo Matino, storico bassista della scena jazz-funk-fusion mondiale e uno dei maggiori specialisti e virtuosi del basso elettrico.

Matino Giuseppe Basso

Di Natale Sergio Batteria

De Paola Tommaso Tastiera

SPECIAL GUESTS:



Diaferio Lucia Vocalist