Bari jazz festival XVI edizione

08 luglio 2024 in piazzetta S. Nicola a Carbonara, con un grande omaggio a due grandi musicisti del passato, un concerto interamente dedicato al genio di Burt Bacharach, uno dei più grandi compositori americani venuto a mancare all’inizio dello scorso anno, e Duke Ellington, pietra miliare della musica in occasione del cinquantennale della sua morte: le voci di Patrizia Conte e Savio Vurchio saranno protagoniste della prima parte del concerto, con i migliori brani di Bacharach; a seguire, l’ingresso del Coro del Faro sancirà l’inizio del Second Sacred Concert di Ellington. Ad accompagnare il tutto ci sarà la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore.