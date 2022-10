Le due Bari, una serie di appuntamenti gratuiti per i più piccoli

Nell’ambito del programma di Le due Bari, la rassegna promossa dall’assessorato comunale alle Culture con un finanziamento del Mic, nei prossimi giorni i bambini e le bambine di Bari potranno partecipare gratuitamente a una serie di attività laboratoriali e assistere a spettacoli pensati proprio per loro.

Di seguito i principali appuntamenti in programma (per conoscerli tutti www.leduebari.it):

Rassegna “A-Riva festival”, a cura di Bassculture: laboratorio “Underground Monster”, Centro servizi per famiglie Libertà

19-20-21-24-25 ottobre, ore 18: laboratorio strutturato di costruzione di burattini a bastone (marot). I burattini rappresenteranno personaggi fantastici (piccoli mostri), progettati dai bambini prima attraverso modelli assemblati con materiale di risulta e poi copiati dal modello con la tecnica della carta-collata. A titolo esemplificativo saranno usati materiali come: bastoni in legno, filo di ferro, verdure, ortaggi, rami, pigne, stoffe, plastilina, polistirolo, carta di giornale, colla vinavil, colla attacca tutto, colla a caldo.

Il laboratorio è consigliato a bambini/e dai 6 ai 10 anni.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su eventbrite.

Per maggiori informazioni: segreteria@ officinadegliesordi.it - 393 9639865.

Rassegna “Le fiabe sono vere”, a cura di Madimù: laboratorio e spettacolo di danza “Tutina e il cervo”, Officina degli Esordi (via Crispi 5).

25 ottobre

· dalle ore 17 alle 18 laboratorio genitori/figli “Tutina e la danza”, condotto da Manuela Lops e Teresa Tota: attraverso la metodologia della pedagogia artistica del movimento, bambine e bambini saranno coinvolti insieme agli adulti in un’esperienza di gioco che li porterà ad approfondire le suggestioni presenti nello spettacolo “Tutina e il Cervo”. Il laboratorio è indicato per bambini dai 3 ai 5 anni.

· alle ore 18.30 spettacolo di danza “Tutina e il cervo”, di e con Maristella Tanzi e Francesca Giglio (produzione associazione culturale Qualibò - Visioni di (p)arte): una piccola storia di scoperte, raccontata con uno stile semplice, ironico e poetico. Creato per bambine e bambini dai 2 ai 5 anni, lo spettacolo racconta della naturale inclinazione dell’infanzia all’esplorazione, della curiosità che si trasforma in stupore e meraviglia e soprattutto della fiducia e dell’apertura all’incontro. Un piccolo viaggio in cui i bambini e le bambine potranno ritrovare lo slancio vitale e la propensione all’avventura che gli appartiene e che gli adulti dovrebbero sempre rispettare e mantenere vivo. Lo spettacolo è consigliato a bambini dai 2 ai 5 anni.

La partecipazione è gratuita.

Prenotazioni su https://forms.gle/ 6YFAwi1twiKbCyDR7

Per informazioni o esigenze particolari 320 7504284 info@madimu.it.

Rassegna “Le fiabe sono vere”, a cura di Madimù: laboratorio “La Bottega dei giocattoli”, Officina degli Esordi (via Crispi 5).

20, 24, 26, 27, 28, 29 e 31 ottobre, ore 18:

Storie intorno ai giocattoli per avvicinare i più piccoli alla visione della “Bottega dei giocattoli”, lo spettacolo del teatro Crest in programma il 9 novembre. Sarà l’occasione per esplorare la dimensione ludica con giochi di conoscenza, storie da ascoltare, attraverso la manipolazione e riciclaggio di materiali vari per la costruzione di piccoli giochi.

La partecipazione è gratuita ed è possibile prenotare per una o più giornate compilando il format https://forms.gle/ DidtmAmJDYTEJDzh9

Il laboratorio è indicato per bambini dai 5 ai 10 anni.

Per informazioni o esigenze particolari 320 7504284 info@madimu.it.

Rassegna “C'è aria di festa”, a cura di coop. Teatri di Bari, spettacolo “La bambina venuta dal mare”, teatro Kismet.

29 e 30 ottobre, ore 21, spettacolo di e con Teresa Ludovico e Nabil Bey Salameh: il 7 settembre 2021 Amal (gigantesca bambina burattino alta tre metri e mezzo, animata e molto espressiva, partita dal confine tra Siria e Turchia e in viaggio per tutta l’Europa) è passata da Bari. In quella occasione è stata organizzata una festa che potesse risvegliare la sacralità di quell’incontro coinvolgendo l’intera città. A partire dagli echi di quella esperienza è stato costruito questo spettacolo, a firma di Teresa Ludovico, in cui i versi di Mariangela Gualtieri si intrecciano ai canti di Nabil Bey Salameh in una mescolanza di lingue e immagini che ci sussurrano che la nostra è una terra di ospitalità millenaria. I nostri antenati, attraverso racconti e tradizioni, ci hanno infatti tramandato che l’ospite è sacro perché in lui c’è un messaggero divino. Amal in lingua araba significa SPERANZA.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 335 805 22 11 o via mail a botteghino@teatrokismet.it.

“Le due Bari” è un progetto finanziato per 1.129.154,37 euro dalla direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC) per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Bari.

https://www.leduebari.it/.